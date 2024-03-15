Игрок «Балтики» Бистрович: возможная отставка Игнашевича — слухи, не читаю новости

Полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович высказался о слухах о возможной отставке Сергея Игнашевича с поста главного тренера калининградской команды.

«Не слышал о возможной отставке Игнашевича. Это слухи, а я не читаю новости. Мы просто готовимся к каждой игре на тренировках. В поведении Сергея Николаевича ничего не поменялось. Он такой же уверенный, каким и был», — сказал Бистрович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Игнашевич возглавляет «Балтику» с сентября 2021 года. Под его руководством калининградская команда смогла выйти в Российскую Премьер-Лигу по итогам сезона-2022/2023.

Напомним, после 20 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Балтика» располагается на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице. Калининградцы набрали 14 очков.