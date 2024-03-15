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«В душе я 15-летний мальчик». Акинфеев объяснил, что делает его счастливым

«В душе я 15-летний мальчик». Акинфеев объяснил, что делает его счастливым
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Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что может его растрогать, а также о том, что для него значит счастье.

«Чувствую, что старею только из-за каких-то болячек, но есть процедуры. А в душе я 15-летний мальчик.

Я сентиментальный. Растрогать меня может всё что угодно. Понятно, что рождение сына, чемпионства — это очень эмоциональные моменты. Но я могу сопереживать любому человеку, особенно когда смотрю фильм про какую-то личность, могу растрогаться.

Для меня счастье очень простое: возможность лицезреть всё своими глазами — от солнца до дождя. Не хочется этого терять. Надо быть дружелюбным, преданным и справедливым. Могу уверенно сказать, что я счастливый человек», — сказал Акинфеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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