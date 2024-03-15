Президент РФС высказался о возможном включении белорусских клубов в российские турниры

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном включении белорусских футбольных клубов в российские турниры.

«Инициативу должна проявить Белорусская федерация футбола. С их стороны пока не было предложений, каких‑то конкретных шагов и их видения ситуации мы не получили.

Потенциально в РФС готовы рассмотреть такую инициативу? Почему бы и нет», — приводит слова Дюкова «Матч ТВ».

Напомним, недавно министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин заявил, что клубы из Беларуси могут быть добавлены в турниры по большинству игровых видов спорта. Ранее о возможной интеграции белорусских команд в чемпионат России высказался экс-полузащитник московского «Спартака» Валерий Кечинов.