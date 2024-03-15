«Это невероятное достижение». Тухель — о возвращении Нойера в сборную Германии

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался относительно возвращения вратаря мюнхенского клуба Мануэля Нойера в сборную Германии, за которую он не выступал с 2022 года.

«Он сделал то, на что способен один из 20 миллионов игроков. Это невероятное достижение. Он оставался таким сосредоточенным во время долгой реабилитации, даже несмотря на возникавшие трудности. Не хватает слов для того, чтобы объяснить, чего достиг Ману. Это [вызов в сборную] — отличная награда для него», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, последний раз 37-летний вратарь выступал за сборную Германии на чемпионате мира 2022 года, проходившем в Катаре. Затем, в декабре 2022 года Нойер сломал ногу, после чего он восстанавливался до минувшей осени.

Сборная Германии сыграет с Францией и Нидерландами. Матч с Францией состоится в субботу, 23 марта, и начнётся в 23:00 мск. Товарищеская встреча с Нидерландами пройдёт во вторник, 26 марта. Старт запланирован на 22:45 мск.