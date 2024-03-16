«Реал Сосьедад» — «Кадис»: Арсен Захарян забил гол через минуту после выхода на поле

В эти минуты идёт матч 29-го тура испанской Примеры, в котором встречаются «Реал Сосьедад» и «Кадис». Игра проходит на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. В качестве главного арбитра встречи выступает Сесар Сото Градо. На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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На 28-й минуте хавбек «Реала Сосьедад» Микель Мерино открыл счёт в матче.

На 67-й минуте на поле вышел российский полузащитник Арсен Захарян. На 68-й минуте случился прострел от лицевой на дальнюю штангу, откуда набежавший Захарян без сопротивления оформил свой первый гол в Примере.

После 28 туров чемпионата Испании «Реал Сосьедад» набрал 43 очка и занимает шестое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей «Кадис» заработал 22 очка и расположился на 18-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 18-го тура. В той встрече «Реал Сосьедад» и «Кадис» сыграли вничью со счётом 0:0.