Президент «Урала» Иванов: цены на сборы в Сочи такие же, как в ОАЭ, если не больше

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов рассказал, почему его команда проведёт небольшой сбор не в России. Ранее стало известно, что в ближайшее время команда отправится на сборы в ОАЭ, где будет тренироваться до окончания международной паузы.

«Почему проведём сборы в Эмиратах? Потому что нам там комфортно тренироваться, там хорошие условия. Почему не в Сочи? Там цены такие же, если не больше. У нас из Екатеринбурга есть прямой самолёт в ОАЭ. Что туда, что в Сочи лететь около четырёх часов — разницы нет. А условия в Эмиратах намного лучше», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

В данный момент «Урал» находится в зоне стыков, на 13-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу. Команда, возглавляемая Виктором Гончаренко, набрала 19 очков после 20 проведённых матчей. Напомним, 9 марта «Урал» крупно проиграл «Зениту» со счётом 1:4.