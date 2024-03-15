Президент «Урала» Иванов высказался о результатах жеребьёвки 1/4 финала Пути регионов

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов прокомментировал результаты жеребьёвки второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Напомним, соперником команды из Екатеринбурга стал московский «Локомотив».

«Будем играть с «Локомотивом». Это хорошая команда, будет хорошая афиша для болельщиков. У нас с «Локомотивом» постоянно напряжённые матчи. Так что нормальная жеребьёвка. Там все соперники были сильные, поэтому для нас не было разницы, на кого попадать», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Матчи второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России пройдут со 2 по 4 апреля. Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого розыгрыша армейцы обыграли «Краснодар» (1:1, 6:5 пен.).