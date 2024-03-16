«РБ Лейпциг» разгромил «Кёльн» и поднялся на четвёртое место в Бундеслиге

В пятницу, 15 марта, состоялся матч 26-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Кёльн» и «РБ Лейпциг». Команды играли на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне, Германия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Флорианом Бадштюбнером (Виндсбах). Стартовый свисток прозвучал в 22:30 мск. Гости одержали разгромную победу со счётом 5:1.

Первый гол в матче был забит на 15-й минуте. Его автором стал полузащитник «Лейпцига» Хави Симонс. Хозяева поля смогли отыграться уже спустя три минуты. Отличился армянский нападающий Саркис Адамян. На 63-й минуте Луа Опенда вновь вывел гостей вперёд, а на 67-й минуте оформил дубль. На 70-й минуте четвёртый мяч «Лейпцига» забил Амаду Айдара. Пятый гол на 82-й минуте забил Юссуф Поульсен.

После этой победы в активе «РБ Лейпциг» стало 49 очков. Команда поднялась на четвёртое место в турнирной таблице. «Кёльн» с 18 очками находится на 16-й строчке.