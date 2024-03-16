Каррагер оценил значение матча с «Ливерпулем» в Кубке Англии для тренера «МЮ» тен Хага

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о важности воскресного матча 1/4 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» для положения в клубе голландского главного тренера «МЮ» Эрика тен Хага.

«Нельзя недооценивать важность воскресного четвертьфинала Кубка Англии для голландского тренера. Первая встреча с Клоппом на «Олд Траффорд» с настоящего момента по 7 апреля окажет огромное влияние на то, насколько ещё осталась вера в то, что тен Хаг возродит клуб. Победа, и тен Хаг – если перефразировать знаменитую фразу Клоппа – превратит некоторых из сомневающихся в нём в верующих. Поражение, и международный перерыв покажется вечностью, поскольку 13 дней до следующего матча «Юнайтед» на выезде с «Брентфордом» будут переполнены негативными слухами», — написал Каррагер в своей колонке в The Telegraph.

17 марта «МЮ» и «Ливерпуль» встретятся друг с другом в матче 1/4 финала Кубка Англии. 7 апреля этим клубам предстоит новая очная встреча в рамках 32-го тура АПЛ. «Красные дьяволы» занимают в турнирной таблице АПЛ шестое место, набрав 47 очков в 28 матчах, и отстают на восемь очков от зоны Лиги чемпионов.