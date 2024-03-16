Стали известны подробности по будущему Хвичи Кварацхелии в «Наполи»

По данным инсайдера Николо Скиры, «Наполи» хочет продлить контракт со своим полузащитником Хвичей Кварацхелией.

Как сообщает источник, итальянский клуб готов предложить грузину новое соглашение до лета 2029 года. Нынешний контракт заканчивается в июне 2027-го.

Кварацхелии предлагают увеличение зарплаты до € 4 млн в год + до 1 млн в виде бонусов.

Кварацхелия выступает за «Наполи» с лета 2022 года. В текущем сезоне вингер провёл за «партенопейцев» 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 80 млн.