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Стали известны подробности по будущему Хвичи Кварацхелии в «Наполи»

Стали известны подробности по будущему Хвичи Кварацхелии в «Наполи»
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По данным инсайдера Николо Скиры, «Наполи» хочет продлить контракт со своим полузащитником Хвичей Кварацхелией.

Как сообщает источник, итальянский клуб готов предложить грузину новое соглашение до лета 2029 года. Нынешний контракт заканчивается в июне 2027-го.

Кварацхелии предлагают увеличение зарплаты до € 4 млн в год + до 1 млн в виде бонусов.

Кварацхелия выступает за «Наполи» с лета 2022 года. В текущем сезоне вингер провёл за «партенопейцев» 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 80 млн.

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