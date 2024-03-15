«Ливерпуль» — «МЮ», Хвича с «Интером» и «Барса» против Симеоне. 10 главных игр выходных

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«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: воскресенье, 17 марта, 18:30 мск
Интрига: одно из главных дерби Англии в Кубке
«Ливерпуль» в последний сезон при Юргене Клоппе нацелился на все трофеи. Кубок лиги уже взят, а за Лигу Европы, АПЛ и Кубок Англии продолжается борьба. Большой челлендж! В четвертьфинале Кубка «Ливерпуль» отправляется в гости к «МЮ». Для «красных дьяволов» это шанс зацепиться за единственный трофей в сезоне. Да и испортить праздник принципиальному сопернику всегда хочется. Но текущая форма «Ливерпуля» делает его фаворитом даже в гостях. Как пройдёт очередная встреча тен Хага и Клоппа?
«Атлетико» — «Барселона»: воскресенье, 17 марта, 23:00 мск
Интрига: как сыграют команды после успеха в ЛЧ?
«Атлетико» и «Барса» на неделе вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов. Каталонцы обыграли «Наполи» (3:1), а мадридцы в серии пенальти выбили «Интер» (2:1, 4:2 пен.). Теперь команды сыграют между собой в рамках чемпионата Испании. У «Барсы» остаются минимальные шансы на победу в Примере, а «Атлетико» бьётся максимум за зону Лиги чемпионов. В первом круге каталонцы одержали минимальную победу. Но на на своём стадионе «Атлетико» страшен.
«Интер» — «Наполи», воскресенье, 17 марта, 22:45 мск
Интрига: встреча действующего и будущего чемпионов Италии
«Интер» – де-факто чемпион Италии – 2023/2024. Статистическая компания Opta даёт 100-процентную вероятность победы команды Симоне Индзаги в турнире. Впереди у «нерадзурри» встреча с действующим чемпионом – «Наполи». Южане в текущем сезоне барахлят, занимая лишь седьмую строчку. Настроение обеим командам испортил вылет из Лиги чемпионов: «Наполи» проиграл «Барсе», а «Интер» уступил «Атлетико». Чья злость проявится в предстоящем матче сильнее?
«Манчестер Сити» — «Ньюкасл»: суббота, 16 марта, 20:30 мск
Интрига: «Сити» приблизится к Кубку Англии?
«Манчестер Сити» в прошлом сезоне взял требл, в том числе – Кубок Англии. В текущей кампании команда Хосепа Гвардиолы вышла уже в четвертьфинал. Впереди – домашняя встреча с «Ньюкаслом». У «сорок» это последняя возможность взять трофей в сезоне. А для «Сити» – продвинуться к очередному трофею в эпоху Гвардиолы.
«Аталанта» — «Фиорентина»: воскресенье, 17 марта, 20:00 мск
Интрига: поможет ли Миранчук «Аталанте» в борьбе за зону ЛЧ?
«Аталанта» в последних турах забуксовала: две ничьих и два поражения. Бергамасков откинуло на шестое место. Теперь бороться за место в Лиге чемпионов труднее: отставание от «Болоньи» – четыре очка. Впереди у «Аталанты» домашний матч с «Фиорентиной». «Фиалки» на четыре очка отстают от бергамасков, так что в случае победы приблизятся к команде Джан Пьеро Гасперини. Поможет ли Алексей Миранчук «Аталанте»? После ассиста в Лиге Европы на это есть надежда.
«Челси» — «Лестер»: воскресенье, 17 марта, 15:45 мск
Интрига: приблизится ли «Челси» к первому трофею в эпоху Абрамовича?
«Челси» уступил «Ливерпулю» в финале Кубка лиги в конце февраля. Но шанс взять первый трофей в эпоху Тодда Боули остаётся. Лондонцы продолжают борьбу за Кубок Англии. Впереди – встреча с «Лестером» в четвертьфинале. Именно эти команды встречались в финале-2021. Тогда сильнее оказались «лисы». Возьмёт ли «Челси» мини-реванш спустя почти три года?
«Боруссия» Д — «Айнтрахт»: воскресенье, 17 марта, 19:30 мск
Интрига: битва двух претендентов на попадание в ЛЧ
«Боруссия» продолжает борьбу за Лигу чемпионов: команда вышла в четвертьфинал. Но нужно попадать в турнир и в следующем сезоне. Пока что дортмундцы идут четвёртыми, но «шмелей» поджимают «РБ Лейпциг» и «Айнтрахт». Именно с клубом из Франкфурта «Боруссии» предстоит сыграть в предстоящем туре. В случае победы команда Эдина Терзича «высадит» оппонента из гонки за ЛЧ. А вот обратный исход обострит гонку.
«Фулхэм» — «Тоттенхэм»: суббота, 16 марта, 20:30 мск
Интрига: «Тоттенхэм» окажется в топ-4?
«Тоттенхэм» классно начал сезон и даже забирался на первое место. Но из-за травм команда пережила спад, выключившись из гонки за титул. Однако теперь может вернуться в топ-4. Для этого нужно обыграть в гостях «Фулхэм». «Дачники» – середняк АПЛ, способный отобрать очки, тем более на своём поле. В первом круге дома «Тоттенхэм» одержал победу. Что случится сейчас?
«Брест» — «Лилль»: воскресенье, 17 марта, 15:00 мск
Интрига: борьба за вторую строчку в Лиге 1 набирает обороты
«Брест» – главная сенсация сезона Лиги 1. Команда идёт на втором месте после 25 туров. Попадание в топ-5 уже станет успехом для «Бреста», а ещё у клуба есть шанс отобраться в Лигу чемпионов! Впереди – важная игра с «Лиллем». «Доги» также борются за вторую строчку. Три очка в предстоящем матче станут важным подспорьем для обеих команд. Кто окажется сильнее?
«Осасуна» — «Реал»: суббота, 16 марта, 18:15 мск
Интрига: мадридцы сделают ещё один шаг к титулу?
«Реал» на семь очков опережает «Жирону» в таблице Примеры. Комфортное преимущество, однако мадридцам все равно необходимо побеждать. В предстоящем туре «Реал» едет в Памплону к «Осасуне». Хороший шанс для команды Карло Анчелотти набрать три очка во встрече с аутсайдером. «Реал» не проигрывает в Примере с 6-го тура. Мало шансов, что серия прервётся с «Осасуной».