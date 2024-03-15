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Главные футбольные матчи выходных, 16-17 марта, Ливерпуль — МЮ, Атлетико — Барселона, Интер — Наполи, Реал, Сити

«Ливерпуль» — «МЮ», Хвича с «Интером» и «Барса» против Симеоне. 10 главных игр выходных
Никита Паглазов
Главные футбольные матчи выходных
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Миранчук борется за ЛЧ, а «Сити» — за Кубок! Вместе с вами создаём рейтинг интереса.

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Рейтинг: 10 самых интригующих матчей 16-17 марта
«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»
Фото: Getty Images
1 место

«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: воскресенье, 17 марта, 18:30 мск

Кубок Англии . 1/4 финала
17 марта 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: одно из главных дерби Англии в Кубке

«Ливерпуль» в последний сезон при Юргене Клоппе нацелился на все трофеи. Кубок лиги уже взят, а за Лигу Европы, АПЛ и Кубок Англии продолжается борьба. Большой челлендж! В четвертьфинале Кубка «Ливерпуль» отправляется в гости к «МЮ». Для «красных дьяволов» это шанс зацепиться за единственный трофей в сезоне. Да и испортить праздник принципиальному сопернику всегда хочется. Но текущая форма «Ливерпуля» делает его фаворитом даже в гостях. Как пройдёт очередная встреча тен Хага и Клоппа?

«Атлетико» — «Барселона»
Фото: Getty Images
2 место

«Атлетико» — «Барселона»: воскресенье, 17 марта, 23:00 мск

Испания - Примера . 29-й тур
17 марта 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как сыграют команды после успеха в ЛЧ?

«Атлетико» и «Барса» на неделе вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов. Каталонцы обыграли «Наполи» (3:1), а мадридцы в серии пенальти выбили «Интер» (2:1, 4:2 пен.). Теперь команды сыграют между собой в рамках чемпионата Испании. У «Барсы» остаются минимальные шансы на победу в Примере, а «Атлетико» бьётся максимум за зону Лиги чемпионов. В первом круге каталонцы одержали минимальную победу. Но на на своём стадионе «Атлетико» страшен.

«Интер» — «Наполи»
Фото: Getty Images
3 место

«Интер» — «Наполи», воскресенье, 17 марта, 22:45 мск

Италия - Серия А . 29-й тур
17 марта 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Наполи
Неаполь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: встреча действующего и будущего чемпионов Италии

«Интер» – де-факто чемпион Италии – 2023/2024. Статистическая компания Opta даёт 100-процентную вероятность победы команды Симоне Индзаги в турнире. Впереди у «нерадзурри» встреча с действующим чемпионом – «Наполи». Южане в текущем сезоне барахлят, занимая лишь седьмую строчку. Настроение обеим командам испортил вылет из Лиги чемпионов: «Наполи» проиграл «Барсе», а «Интер» уступил «Атлетико». Чья злость проявится в предстоящем матче сильнее?

«Манчестер Сити» — «Ньюкасл»
Фото: Getty Images
4 место

«Манчестер Сити» — «Ньюкасл»: суббота, 16 марта, 20:30 мск

Кубок Англии . 1/4 финала
16 марта 2024, суббота. 20:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Сити» приблизится к Кубку Англии?

«Манчестер Сити» в прошлом сезоне взял требл, в том числе – Кубок Англии. В текущей кампании команда Хосепа Гвардиолы вышла уже в четвертьфинал. Впереди – домашняя встреча с «Ньюкаслом». У «сорок» это последняя возможность взять трофей в сезоне. А для «Сити» – продвинуться к очередному трофею в эпоху Гвардиолы.

«Аталанта» — «Фиорентина»
Фото: Getty Images
5 место

«Аталанта» — «Фиорентина»: воскресенье, 17 марта, 20:00 мск

Италия - Серия А . 29-й тур
17 марта 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Не начался
Фиорентина
Флоренция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: поможет ли Миранчук «Аталанте» в борьбе за зону ЛЧ?

«Аталанта» в последних турах забуксовала: две ничьих и два поражения. Бергамасков откинуло на шестое место. Теперь бороться за место в Лиге чемпионов труднее: отставание от «Болоньи» – четыре очка. Впереди у «Аталанты» домашний матч с «Фиорентиной». «Фиалки» на четыре очка отстают от бергамасков, так что в случае победы приблизятся к команде Джан Пьеро Гасперини. Поможет ли Алексей Миранчук «Аталанте»? После ассиста в Лиге Европы на это есть надежда.

«Челси» — «Лестер»
Фото: Getty Images
6 место

«Челси» — «Лестер»: воскресенье, 17 марта, 15:45 мск

Кубок Англии . 1/4 финала
17 марта 2024, воскресенье. 15:45 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Лестер Сити
Лестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: приблизится ли «Челси» к первому трофею в эпоху Абрамовича?

«Челси» уступил «Ливерпулю» в финале Кубка лиги в конце февраля. Но шанс взять первый трофей в эпоху Тодда Боули остаётся. Лондонцы продолжают борьбу за Кубок Англии. Впереди – встреча с «Лестером» в четвертьфинале. Именно эти команды встречались в финале-2021. Тогда сильнее оказались «лисы». Возьмёт ли «Челси» мини-реванш спустя почти три года?

«Боруссия» Д — «Айнтрахт»
Фото: Getty Images
7 место

«Боруссия» Д — «Айнтрахт»: воскресенье, 17 марта, 19:30 мск

Германия - Бундеслига . 26-й тур
17 марта 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Не начался
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Кто победит в основное время?
П1
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П2

Интрига: битва двух претендентов на попадание в ЛЧ

«Боруссия» продолжает борьбу за Лигу чемпионов: команда вышла в четвертьфинал. Но нужно попадать в турнир и в следующем сезоне. Пока что дортмундцы идут четвёртыми, но «шмелей» поджимают «РБ Лейпциг» и «Айнтрахт». Именно с клубом из Франкфурта «Боруссии» предстоит сыграть в предстоящем туре. В случае победы команда Эдина Терзича «высадит» оппонента из гонки за ЛЧ. А вот обратный исход обострит гонку.

«Фулхэм» — «Тоттенхэм»
Фото: Getty Images
8 место

«Фулхэм» — «Тоттенхэм»: суббота, 16 марта, 20:30 мск

Англия - Премьер-лига . 29-й тур
16 марта 2024, суббота. 20:30 МСК
Фулхэм
Лондон
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
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П2

Интрига: «Тоттенхэм» окажется в топ-4?

«Тоттенхэм» классно начал сезон и даже забирался на первое место. Но из-за травм команда пережила спад, выключившись из гонки за титул. Однако теперь может вернуться в топ-4. Для этого нужно обыграть в гостях «Фулхэм». «Дачники» – середняк АПЛ, способный отобрать очки, тем более на своём поле. В первом круге дома «Тоттенхэм» одержал победу. Что случится сейчас?

«Брест» — «Лилль»
Фото: Getty Images
9 место

«Брест» — «Лилль»: воскресенье, 17 марта, 15:00 мск

Франция - Лига 1 . 26-й тур
17 марта 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Брест
Брест
Не начался
Лилль
Лилль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: борьба за вторую строчку в Лиге 1 набирает обороты

«Брест» – главная сенсация сезона Лиги 1. Команда идёт на втором месте после 25 туров. Попадание в топ-5 уже станет успехом для «Бреста», а ещё у клуба есть шанс отобраться в Лигу чемпионов! Впереди – важная игра с «Лиллем». «Доги» также борются за вторую строчку. Три очка в предстоящем матче станут важным подспорьем для обеих команд. Кто окажется сильнее?

«Осасуна» — «Реал»
Фото: Getty Images
10 место

«Осасуна» — «Реал»: суббота, 16 марта, 18:15 мск

Испания - Примера . 29-й тур
16 марта 2024, суббота. 18:15 МСК
Осасуна
Памплона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: мадридцы сделают ещё один шаг к титулу?

«Реал» на семь очков опережает «Жирону» в таблице Примеры. Комфортное преимущество, однако мадридцам все равно необходимо побеждать. В предстоящем туре «Реал» едет в Памплону к «Осасуне». Хороший шанс для команды Карло Анчелотти набрать три очка во встрече с аутсайдером. «Реал» не проигрывает в Примере с 6-го тура. Мало шансов, что серия прервётся с «Осасуной».

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