Миранчук борется за ЛЧ, а «Сити» — за Кубок! Вместе с вами создаём рейтинг интереса.

«Ливерпуль» — «МЮ», Хвича с «Интером» и «Барса» против Симеоне. 10 главных игр выходных

Мы традиционно отобрали лучшие матчи выходных. И предлагаем сформировать рейтинг: выбирайте, какие матчи ждёте, а какие вам менее интересны. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в стандартной версии «Чемпионата». Если вы попали на этот материал через поисковый запрос, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.