Главный тренер «Сосьедада» высказался о первом голе Арсена Захаряна за испанский клуб

Главный тренер «Реала Сосьедад» Иманол Альгуасиль прокомментировал первый гол российского полузащитника Арсена Захаряна за испанский клуб в матче 29-го тура с «Кадисом» (2:0).

«Это положительный момент. И я очень рад за Захаряна. Он заслужил это. Он молод, усердно работает, хочет учиться и обладает всеми необходимыми качествами.

У него были проблемы с адаптацией, и важно, чтобы он как можно скорее выучил испанский, но это точно пойдёт ему на пользу. Со временем, учась у тех, кто его окружает, он станет лучше», — приводит слова Альгуасиля Mundo Deportivo.

Захарян перешёл в «Сосьедад» из московского «Динамо» в августе 2023 года. Сумма трансфера составила € 13 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Transfermarkt оценивает россиянина в € 15 млн.

В нынешнем сезоне Захарян провёл 31 матч, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

После 29 туров «Сосьедад» занимает шестое место в Ла Лиге с 46 очками. Лидирует в чемпионате «Реал» (69 очков).