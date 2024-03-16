Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Осасуна — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Сосьедада» высказался о первом голе Арсена Захаряна за испанский клуб

Главный тренер «Сосьедада» высказался о первом голе Арсена Захаряна за испанский клуб
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Реала Сосьедад» Иманол Альгуасиль прокомментировал первый гол российского полузащитника Арсена Захаряна за испанский клуб в матче 29-го тура с «Кадисом» (2:0).

Испания - Примера . 29-й тур
15 марта 2024, пятница. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
2 : 0
Кадис
Кадис
1:0 Мерино – 28'     2:0 Захарян – 68'    

«Это положительный момент. И я очень рад за Захаряна. Он заслужил это. Он молод, усердно работает, хочет учиться и обладает всеми необходимыми качествами.

У него были проблемы с адаптацией, и важно, чтобы он как можно скорее выучил испанский, но это точно пойдёт ему на пользу. Со временем, учась у тех, кто его окружает, он станет лучше», — приводит слова Альгуасиля Mundo Deportivo.

Захарян перешёл в «Сосьедад» из московского «Динамо» в августе 2023 года. Сумма трансфера составила € 13 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Transfermarkt оценивает россиянина в € 15 млн.
В нынешнем сезоне Захарян провёл 31 матч, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

После 29 туров «Сосьедад» занимает шестое место в Ла Лиге с 46 очками. Лидирует в чемпионате «Реал» (69 очков).

Материалы по теме
Захарян на испанском обратился к болельщикам «Реала Сосьедад» после дебютного гола за клуб
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android