Вирджил ван Дейк высказался о своей игровой форме в нынешнем сезоне

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк оценил свою форму в сезоне-2023/2024.

«В этом сезоне я чувствую себя очень комфортно во всех аспектах игры. Очевидно, уверенность является важным фактором, но в целом я думаю, что сильно прибавил во владении мячом.

На днях тренер сказал, что дело не просто в капитанской повязке. Думаю, на самом деле снова сработало множество факторов. Я чувствую себя очень хорошо, и ответственность капитана помогла в этом, но мне кажется, что я снова прогрессирую. Я прибавил во владении мячом и в защите, и мне это очень нравится», – приводит слова ван Дейка The Guardian.

В нынешнем сезоне ван Дейк сыграл 35 матчей, забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.

32-летний футболист перешёл в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» в январе 2018 года. Сумма трансфера составила € 84,65 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает ван Дейка в € 32 млн.

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