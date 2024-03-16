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Защитник «Ростова» Вахания рассказал, есть ли сходства у Роналдо и Зубастика

Защитник «Ростова» Вахания рассказал, есть ли сходства у Роналдо и Зубастика
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Правый защитник «Ростова» Илья Вахания высказался о новичке команды Роналдо.

«Роналдо — очень быстрый и резкий футболист, который умеет пользоваться своей скоростью. Думаю, он принесёт ещё много пользы команде. С известным Роналдо ничего общего нет — совсем другой футболист. Кстати, шуток на эту тему не было», — сказал Вахания в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Бразильский нападающий Роналдо Сезар Соарес дос Сантос стал игроком «Ростова» в январе 2024 года. 23-летний Роналдо является воспитанником «Сан-Каэтано». Последние полтора года он выступал за болгарский «Левски».

«Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Валерия Карпина набрала 27 очков за 18 матчей.

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