Игрок «Балтики» Бистрович: мы хорошо тренируемся и играем, но пропускаем глупые голы

Полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович, выступающий на правах аренды за «Балтику», прокомментировал матч с «Локомотивом».
«Победить «Локомотив» было очень важно для нас, для нашей уверенности и атмосферы в команде. Мы чувствуем, что хорошо тренируемся и играем. Просто пропускаем какие-то глупые голы, как было и 14 марта. Грустно, когда твоя команда играет хорошо, но не добивается результата. Во всех матчах весны мы показываем, что можем хорошо играть с каждым соперником. Если будем реализовывать наши шансы, моменты, то всё будет хорошо», — сказал Бистрович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Напомним, 14 марта «Балтика» обыграла «Локомотив» по пенальти в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России (1:1, 7:6 пен.), обеспечив себе выход в следующий этап турнира.
- 16 марта 2024
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