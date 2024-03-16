Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Балтики» Бистрович: мы хорошо тренируемся и играем, но пропускаем глупые голы

Игрок «Балтики» Бистрович: мы хорошо тренируемся и играем, но пропускаем глупые голы
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович, выступающий на правах аренды за «Балтику», прокомментировал матч с «Локомотивом».

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
14 марта 2024, четверг. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
6 : 7
Балтика
Калининград
1:0 Тикнизян – 3'     1:1 Козлов – 53'    

«Победить «Локомотив» было очень важно для нас, для нашей уверенности и атмосферы в команде. Мы чувствуем, что хорошо тренируемся и играем. Просто пропускаем какие-то глупые голы, как было и 14 марта. Грустно, когда твоя команда играет хорошо, но не добивается результата. Во всех матчах весны мы показываем, что можем хорошо играть с каждым соперником. Если будем реализовывать наши шансы, моменты, то всё будет хорошо», — сказал Бистрович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, 14 марта «Балтика» обыграла «Локомотив» по пенальти в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России (1:1, 7:6 пен.), обеспечив себе выход в следующий этап турнира.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android