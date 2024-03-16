Экс-тренер «Спартака» Ваноли заинтересовал несколько клубов из Серии А — Calciomercato

В услугах бывшего тренера московского «Спартака» Паоло Ваноли, ныне возглавляющего «Венецию», заинтересован ряд клубов из чемпионата Италии. Об этом в соцсети Х (ранее Twitter) сообщает журналист Николо Скира со ссылкой на Calciomercato.

По информации источника, за прогрессом итальянского специалиста внимательно следят такие клубы, как «Торино», «Дженоа» и «Болонья».

Напомним, Ваноли тренировал «Спартак» с декабря 2021 года по июнь 2022 года. Под его руководством красно-белые выиграли Кубок России.

51-летний специалист возглавил «Венецию» в ноябре 2022 года. После 30 туров нынешнего сезона Серии Б «Венеция» набрала 57 очков и на текущий момент занимает второе место, отставая от лидирующей «Пармы» на пять очков.