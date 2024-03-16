ПСВ может выкупить у «Барселоны» Деста за € 10 млн

Защитник «Барселоны» Серджино Дест, выступающий на правах аренды в составе ПСВ, может стать игроком голландского клуба на постоянной основе. Об этом сообщает Sport.es.

По сведениям источника, ПСВ в следующем сезоне рассчитывает на Деста. Команда из чемпионата Нидерландов готова выкупить у каталонцев американского фулбэка. Потенциальная сделка оценивается в € 10 млн.

В августе 2023 года защитник «Барселоны» Серджино Дест на правах аренды перебрался в ПСВ. Аренда рассчитана до июня 2024 года.

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Напомним, контракт Деста с каталонским клубом действует до конца июня 2025 года. Ранее защитник заявил о том, что не вернётся в стан сине-гранатовых, пока там работает Хави.