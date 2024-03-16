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Эксперт Гордеев: если «Спартак» поймает кураж, мало никому не покажется, даже «Зениту»

Эксперт Гордеев: если «Спартак» поймает кураж, мало никому не покажется, даже «Зениту»
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Бывший главный тренер «Анжи», «Торпедо» и «Сатурна» Андрей Гордеев высказался о жеребьёвке полуфиналов РПЛ Фонбет Кубка России.

«Кубковые матчи отличаются от игр чемпионата. Недавний пример – это матч «Химок» с «Краснодаром». Так что в этом турнире могут быть любые сюрпризы. Игра может пойти или не получиться с обеих сторон. Но «Зенит» сейчас выглядит во всех отношениях увереннее «Спартака», цельнее, серьёзнее. Но если москвичи поймают кураж в этих матчах, то мало никому не покажется. Это очень интересная пара», – приводит слова Гордеева «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, в последнем матче «Зенита» в Кубке России петербуржцы обыграли московское «Динамо» со счётом 2:0 и по итогу двух встреч вышли в полуфинал турнира. «Спартак» одержал победу над «Оренбургом» и также обеспечил себе выход в следующую стадию Кубка.

Московский «Спартак» встретится с петербургским «Зенитом» 3 апреля в 16:00 мск на «Лукойл Арене».

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