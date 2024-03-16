Анчелотти не хочет, чтобы Браим Диас покидал «Реал» — Конур

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти хочет, чтобы испанский полузащитник Браим Диас остался в клубе. Об этом сообщает журналист Экрем Конур.

По информации источника, итальянский тренер верит в 24-летнего игрока «Реала» и желает продолжить сотрудничество с полузащитником.

Как сообщает Конур, в летнее трансферное окно Диас может стать целью «Милана», «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала».

На данный момент мадридский «Реал» возглавляет таблицу Ла Лиги с 69 очками, набранными в 28 играх. В этом сезоне Браим Диас провёл 32 матча во всех турнирах, отметился восемью голами и записал на свой счёт четыре голевые передачи. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость испанского полузащитника составляет € 20 млн.