Бистрович: решение о моём капитанстве в «Балтике» принял Игнашевич, для меня это честь

Полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович, выступающий на правах аренды за «Балтику», высказался о своём капитанстве в калининградской команде.

«Решение о моём капитанстве в «Балтике» принял Сергей Николаевич Игнашевич. У нас сильно поменялась команда, пришло много новичков, кто-то команду покинул. Для меня большая честь, что капитанская повязка перешла ко мне. Рад, что команда верит в меня, что я могу быть капитаном. Я стараюсь делать всё возможное, оправдать это», — сказал Бистрович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, в сентябре 2023 года хавбек ЦСКА Кристиян Бистрович перешёл на правах аренды до конца сезона в калининградскую «Балтику», главным тренером которой является экс-защитник ЦСКА Сергей Игнашевич.