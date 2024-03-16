Амрабат покинет «Манчестер Юнайтед» после завершения сезона — La Gazzetta dello Sport

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Марокканский полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат, выступающий на правах аренды за «Манчестер Юнайтед», по окончании нынешнего сезона покинет английский клуб. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации La Gazzetta dello Sport, манкунианцы не собираются выкупать игрока. Сам Амрабат скучает по Италии.

Напомним, 27-летний футболист выступает за «красных дьяволов» на правах годичной аренды. Манкунианцы имеют опцию выкупа полузащитника за € 20+5 млн.

В нынешнем сезоне Амрабат провёл за «Манчестер Юнайтед» 22 матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с «Фиорентиной» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 22 млн.