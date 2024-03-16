Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Амрабат покинет «Манчестер Юнайтед» после завершения сезона — La Gazzetta dello Sport

Амрабат покинет «Манчестер Юнайтед» после завершения сезона — La Gazzetta dello Sport
Аудио-версия:
Комментарии

Марокканский полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат, выступающий на правах аренды за «Манчестер Юнайтед», по окончании нынешнего сезона покинет английский клуб. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации La Gazzetta dello Sport, манкунианцы не собираются выкупать игрока. Сам Амрабат скучает по Италии.

Напомним, 27-летний футболист выступает за «красных дьяволов» на правах годичной аренды. Манкунианцы имеют опцию выкупа полузащитника за € 20+5 млн.

В нынешнем сезоне Амрабат провёл за «Манчестер Юнайтед» 22 матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с «Фиорентиной» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 22 млн.

Материалы по теме
Хавбек «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт приступил к тренировкам в общей группе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android