Гвардиола высказался о сроках возвращения Джека Грилиша

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал травму полузащитника клуба Джека Грилиша.

«Сейчас у нас будет игра, а затем две недели, в течение которых он будет работать усердно и с умом, насколько это возможно, чтобы быть готовым к возвращению.

Это не мышечная травма, а повреждение подколенного сухожилия. Врач сказал, что это не оказывает большого влияния, поэтому восстановление проходит быстрее. Но последние два-три дня он тренировался очень хорошо. Он чувствует себя хорошо и настроен позитивно. Возможно, завтра он нам понадобится, а особенно в эти две недели – он должен хорошо поработать и вернуться. Тогда мы сможем получить Джека, которого, к сожалению, в этом сезоне у нас было очень мало», – приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Напомним, Джек Грилиш получил травму в матче «Манчестер Сити» с «Лутон Таун», проходившем в рамках 1/8 финала Кубка Англии. Встреча закончилась победой «горожан» со счётом 6:2. В этом сезоне английский полузащитник провёл 27 матчей во всех турнирах, забил три мяча и записал на свой счёт две голевые передачи.

Сегодня, 16 марта, «Сити» сыграет с «Ньюкасл Юнайтед» в четвертьфинале Кубка Англии. Встреча пройдёт на стадионе «Этихад», начало в 20:30 мск.