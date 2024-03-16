Стала известна причина, из-за которой Левандовски отказал «Реалу» в 2018 году

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски был близок к тому, чтобы в 2018 году, когда он ещё выступал за «Баварию», перейти в мадридский «Реал», однако отказал «сливочным» за два часа до закрытия трансферного окна. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, польского футболиста не устроил тот факт, что «Реал» хотел подписать его в период открытия зимнего трансферного окна, когда в Испании существует непродолжительный период без матчей. Левандовски переживал, что он не успеет должным образом адаптироваться к команде. В частности, подчёркивается, что нападающий волновался из-за того, что он не сможет оборудовать в своём доме в Мадриде высокотехнологичный тренажёрный зал, который позволил бы ему поддерживать форму вне занятий с командой, что являлось крайне важным для Левандовского.

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Напомним, летом 2022 года Левандовски перешёл из «Баварии» в «Барселону».