Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Кадис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Барселоны» Левандовски: с «ПСЖ» мы намерены сыграть лучше, чем с «Наполи»

Игрок «Барселоны» Левандовски: с «ПСЖ» мы намерены сыграть лучше, чем с «Наполи»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о жеребьёвке 1/4 финала Лиги чемпионов, где сине-гранатовым предстоит сыграть с «ПСЖ».

«Сложность этих матчей будет заключаться не только в наличии Мбаппе, но и других игроков, таких как Усман Дембеле. Думаю, что для него этот матч может быть крайне эмоциональным. Мы намерены сыграть с «ПСЖ» лучше, чем в двух матчах с «Наполи», — приводит слова Левандовского Mundo Deportivo.

Напомним, первый матч между командами состоится в Париже 10 апреля, ответная игра пройдёт в Барселоне 16 апреля.

На стадии 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» обыграла «Наполи» с общим счётом 4:2.

В нынешнем сезоне данного соревнования Левандовски принял участие в семи матчах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная сетка Лиги чемпионов
Материалы по теме
«Мы знаем, насколько хорош Мбаппе». Игрок «Барселоны» Араухо — о жеребьёвке 1/4 финала ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android