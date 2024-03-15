Игрок «Барселоны» Левандовски: с «ПСЖ» мы намерены сыграть лучше, чем с «Наполи»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о жеребьёвке 1/4 финала Лиги чемпионов, где сине-гранатовым предстоит сыграть с «ПСЖ».

«Сложность этих матчей будет заключаться не только в наличии Мбаппе, но и других игроков, таких как Усман Дембеле. Думаю, что для него этот матч может быть крайне эмоциональным. Мы намерены сыграть с «ПСЖ» лучше, чем в двух матчах с «Наполи», — приводит слова Левандовского Mundo Deportivo.

Напомним, первый матч между командами состоится в Париже 10 апреля, ответная игра пройдёт в Барселоне 16 апреля.

На стадии 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» обыграла «Наполи» с общим счётом 4:2.

В нынешнем сезоне данного соревнования Левандовски принял участие в семи матчах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей.