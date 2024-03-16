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«Осасуна» — «Реал»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 18:15

«Осасуна» — «Реал»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 18:15
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Сегодня, 16 марта, состоится матч 29-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Осасуна» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Хуан Мартинес Мунуэра. Матч начнётся в 18:15 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания - Примера . 29-й тур
16 марта 2024, суббота. 18:15 МСК
Осасуна
Памплона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 28 туров чемпионата Испании «Осасуна» набрала 36 очков и занимает 10-е место. В свою очередь, после аналогичного количества туров Ла Лиги «Реал» заработал 69 очков и располагается на первой строчке.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 9-го тура испанской Примеры. В той игре «сливочные» разгромили «Осасуну» со счётом 4:0.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
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