«Осасуна» — «Реал»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 18:15

Сегодня, 16 марта, состоится матч 29-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Осасуна» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Хуан Мартинес Мунуэра. Матч начнётся в 18:15 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 28 туров чемпионата Испании «Осасуна» набрала 36 очков и занимает 10-е место. В свою очередь, после аналогичного количества туров Ла Лиги «Реал» заработал 69 очков и располагается на первой строчке.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 9-го тура испанской Примеры. В той игре «сливочные» разгромили «Осасуну» со счётом 4:0.