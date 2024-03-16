Дивеев отсутствует на тренировках сборной России перед матчами с Сербией и Парагваем

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев не участвует в тренировках сборной России по футболу. Об этом сообщает пресс‑служба армейского клуба.

При этом нападающий Фёдор Чалов и полузащитник Иван Обляков уже находятся в расположении национальной команды.

«Федя Чалов и Ваня Обляков начали подготовку к матчам против Сербии и Парагвая в расположении сборной России. Игорь Дивеев, также вызванный в состав сборной, на данный момент проходит лечение в расположении клуба», – говорится в сообщении красно-синих.

Отметим, что Дивеев был включён в окончательный состав национальной команды на мартовский сбор. Но во вторник защитник прихрамывал на правую ногу после замены в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ростовом» (2:0).

Напомним, в четверг, 21 марта, сборная России сыграет с Сербией. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Через несколько дней, в понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».