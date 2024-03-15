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Давила рассказал, как пауза на матчи сборных поможет ЦСКА

Давила рассказал, как пауза на матчи сборных поможет ЦСКА
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Нападающий московского ЦСКА Виктор Давила ответил на вопрос о том, как на команду повлияет пауза в чемпионате России на мартовские матчи сборных.

«Мы – ЦСКА, мы преданы своему делу, у меня очень профессиональные товарищи по команде. Эта пауза поможет нам восстановить силы, в марте было много матчей подряд, ещё одна игра впереди. Я думаю, мы справимся наилучшим образом. Команда сплочена, она демонстрирует это на поле, и я знаю, что по прошествии этих дней мы вернёмся и продолжим работать в том же режиме», – приводит слова Давилы Metaratings.

Ранее стало известно, что форвард московского ЦСКА Виктор Давила получил вызов в сборную Чили на товарищеские матчи со сборными Албании и Франции. Встречи пройдут 22 и 26 марта соответственно.

Напомним, в нынешнем сезоне Давила принял участие в 18 матчах московского ЦСКА. Он отметился тремя голами и тремя результативными передачами.

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