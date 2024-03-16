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«Ман Сити» — «Ньюкасл»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка Англии начнётся в 20:30

«Ман Сити» — «Ньюкасл»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка Англии начнётся в 20:30
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В субботу, 16 марта, состоится матч 1/4 финала Кубка Англии между «Манчестер Сити» и «Ньюкасл Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия). Матч начнётся в 20:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок Англии . 1/4 финала
16 марта 2024, суббота. 20:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, что в предыдущей стадии Кубка Англии «горожане» разгромили «Лутон Таун» (6:2), а «Ньюкасл» выбил из турнира «Блэкберн» (1:1, 4:3 — по пенальти).

Ранее стало известно, что первым участником полуфинала Кубка Англии стал «Ковентри», который обыграл представителя АПЛ «Вулверхэмптон» со счётом 3:2.

Завтра, 17 марта, будут проведены оставшиеся матча 1/4 Кубка Англии: «Челси» — «Лестер Сити», «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».

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