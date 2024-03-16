Круговой: я бы мог играть в «Реале», но и за «Зенит-2» тоже кто-то должен это делать

Защитник санкт-петербуржского «Зенита» Данил Круговой опубликовал на своей странице в соцсети видео с шутливой подписью об игре за второю команду сине-бело-голубых.

Фото: Скриншот видео из соцсетей Кругового

Фото: Скриншот видео из соцсетей Кругового

«Я бы мог играть за «Реал» Мадрид. Но и за «Зенит-2» тоже должен кто-то играть», — написал футболист.

Напомним, 25-летний Круговой перейдёт в московский ЦСКА летом 2024 года, когда у него завершится контракт с «Зенитом». До конца сезона защитник был переведён во вторую команду сине-бело-голубых.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 25-летний Данил Круговой провёл 12 матчей, в которых смог записать на свой счёт одну голевую передачу. Также в активе Данила шесть игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.