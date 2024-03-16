Энрике оценил просьбу Дешама предоставить больше игрового времени Коло Муани в «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал слова главного тренера сборной Франции Дидье Дешама о желании большего количества игрового времени за клуб для своего соотечественника Рандаля Коло Муани, который выступает за парижан.

«Первая мысль в Испании, когда вы произносите фразу и говорите «но», то, что стоит перед этим «но», не имеет значения. Во Франции то же самое. Всё, что сказал Дешам перед тем, как потребовать игровое время для Коло Муани, не имеет значения.

У Коло Муани 1600 минут на высшем уровне в ситуациях, в которых он никогда не был. Я очень счастлив, он мне нравится. Я знаю, где он должен играть. Он выкладывается по максимуму даже на тренировках. Гонсалу Рамуш сыграл 1500 минут. Я не собираюсь отвечать Дешаму, потому что было одно но (смеётся)», — приводит слова Энрике Footmercato.