Энрике — о Лиге чемпионов: не знаю, найдётся ли клуб с большими амбициями, чем «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился мыслями о предстоящем противостояние с «Барселоной» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов, а также высказался об амбициях парижан в этом турнире.

«Мне всё равно, фавориты мы или нет. Я передал свою уверенность команде, и я думаю, что мы будем лучше, учитывая опыт игроков в этом соревновании. Мы хотим, чтобы наши болельщики могли гордиться нами. Если кто-то нас обыграет, мы снимем перед ним шляпу. Я могу завтра выпустить на поле кого угодно, они будут готовы, и это наше лучшее преимущество.

Мы никогда не выигрывали Лигу чемпионов, и это будет нашей целью. Не знаю, найдётся ли клуб с большими амбициями, чем мы», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Напомним, первый матч между «ПСЖ» и «Барселоной» пройдёт 10 апреля в Париже. Ответная игра состоится 16 апреля в Барселоне.