Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Энрике — о Лиге чемпионов: не знаю, найдётся ли клуб с большими амбициями, чем «ПСЖ»

Энрике — о Лиге чемпионов: не знаю, найдётся ли клуб с большими амбициями, чем «ПСЖ»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился мыслями о предстоящем противостояние с «Барселоной» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов, а также высказался об амбициях парижан в этом турнире.

«Мне всё равно, фавориты мы или нет. Я передал свою уверенность команде, и я думаю, что мы будем лучше, учитывая опыт игроков в этом соревновании. Мы хотим, чтобы наши болельщики могли гордиться нами. Если кто-то нас обыграет, мы снимем перед ним шляпу. Я могу завтра выпустить на поле кого угодно, они будут готовы, и это наше лучшее преимущество.

Мы никогда не выигрывали Лигу чемпионов, и это будет нашей целью. Не знаю, найдётся ли клуб с большими амбициями, чем мы», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Напомним, первый матч между «ПСЖ» и «Барселоной» пройдёт 10 апреля в Париже. Ответная игра состоится 16 апреля в Барселоне.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная сетка Лиги чемпионов
Материалы по теме
Тренер «ПСЖ» Энрике: фавориты Лиги чемпионов находятся в другой половине турнирной сетки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android