Кристиян Бистрович: для «Балтики» каждый матч — как финал

Полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович рассказал о настрое команды на оставшиеся матчи в РПЛ.

«Каждый матч для «Балтики» — как финал. Надо забивать голы и брать три очка. Мы чувствуем в себе способность выбраться из сложившейся ситуации. Регулярно создаём моменты в каждом матче, но пока не забиваем. Если решить эту проблему, мы сможем претендовать на победу всегда. С настроем у команды всё в порядке, главное — поправить реализацию», — сказал Бистрович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, после 20 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Балтика» располагается на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице. Калининградцы набрали 14 очков.

Также «Балтика» вышла в полуфинал Пути РПЛ Фонбет Кубка России, обыграв «Локомотив» в ответном мачте 1/4 финала в серии пенальти (1:1, 7:6 – по пенальти).