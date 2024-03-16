Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кристиян Бистрович: для «Балтики» каждый матч — как финал

Кристиян Бистрович: для «Балтики» каждый матч — как финал
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович рассказал о настрое команды на оставшиеся матчи в РПЛ.

«Каждый матч для «Балтики» — как финал. Надо забивать голы и брать три очка. Мы чувствуем в себе способность выбраться из сложившейся ситуации. Регулярно создаём моменты в каждом матче, но пока не забиваем. Если решить эту проблему, мы сможем претендовать на победу всегда. С настроем у команды всё в порядке, главное — поправить реализацию», — сказал Бистрович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, после 20 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Балтика» располагается на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице. Калининградцы набрали 14 очков.

Также «Балтика» вышла в полуфинал Пути РПЛ Фонбет Кубка России, обыграв «Локомотив» в ответном мачте 1/4 финала в серии пенальти (1:1, 7:6 – по пенальти).

Материалы по теме
Эксклюзив
Игрок «Балтики» Бистрович: возможная отставка Игнашевича — слухи, не читаю новости
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android