Transfermarkt обновил рейтинг клубов АПЛ с самыми дорогими составами
Авторитетный интернет-портал Transfermarkt опубликовал рейтинг клубов английской Премьер-лиги с самыми дорогими составами по итогам промежуточного обновления. Этот список возглавил «Манчестер Сити», который на данный момент находится на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Англии по футболу.
Топ-10 клубов АПЛ с самыми дорогими составами по версии Transfermarkt:
- «Манчестер Сити» — € 1,27 млрд (+ € 7 млн по сравнению с предыдущим промежуточным обновлением).
- «Арсенал» — € 1,12 млрд (+ € 9 млн).
- «Челси» - € 928 млн (- € 19 млн).
- «Ливерпуль» - € 921 млн (+ € 52 млн).
- «Тоттенхэм» - € 777 млн (+ € 16 млн).
- «Манчестер Юнайтед» — € 734 млн (- € 1 млн).
- «Астон Вилла» — € 646 млн (+ € 23 млн).
- «Ньюкасл Юнайтед» - € 638 млн (- € 1 млн).
- «Брайтон энд Хоув Альбион» - € 505 млн (+ € 18 млн).
- «Вест Хэм Юнайтед» - € 447 млн (+ € 6 млн).
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