Transfermarkt обновил рейтинг клубов АПЛ с самыми дорогими составами

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt опубликовал рейтинг клубов английской Премьер-лиги с самыми дорогими составами по итогам промежуточного обновления. Этот список возглавил «Манчестер Сити», который на данный момент находится на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Англии по футболу.

Топ-10 клубов АПЛ с самыми дорогими составами по версии Transfermarkt:

«Манчестер Сити» — € 1,27 млрд (+ € 7 млн по сравнению с предыдущим промежуточным обновлением). «Арсенал» — € 1,12 млрд (+ € 9 млн). «Челси» - € 928 млн (- € 19 млн). «Ливерпуль» - € 921 млн (+ € 52 млн). «Тоттенхэм» - € 777 млн (+ € 16 млн). «Манчестер Юнайтед» — € 734 млн (- € 1 млн). «Астон Вилла» — € 646 млн (+ € 23 млн). «Ньюкасл Юнайтед» - € 638 млн (- € 1 млн). «Брайтон энд Хоув Альбион» - € 505 млн (+ € 18 млн). «Вест Хэм Юнайтед» - € 447 млн (+ € 6 млн).