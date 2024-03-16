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Transfermarkt обновил рейтинг клубов АПЛ с самыми дорогими составами

Transfermarkt обновил рейтинг клубов АПЛ с самыми дорогими составами
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Авторитетный интернет-портал Transfermarkt опубликовал рейтинг клубов английской Премьер-лиги с самыми дорогими составами по итогам промежуточного обновления. Этот список возглавил «Манчестер Сити», который на данный момент находится на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Англии по футболу.

Топ-10 клубов АПЛ с самыми дорогими составами по версии Transfermarkt:

  1. «Манчестер Сити» — € 1,27 млрд (+ € 7 млн по сравнению с предыдущим промежуточным обновлением).
  2. «Арсенал» — € 1,12 млрд (+ € 9 млн).
  3. «Челси» - € 928 млн (- € 19 млн).
  4. «Ливерпуль» - € 921 млн (+ € 52 млн).
  5. «Тоттенхэм» - € 777 млн (+ € 16 млн).
  6. «Манчестер Юнайтед» — € 734 млн (- € 1 млн).
  7. «Астон Вилла» — € 646 млн (+ € 23 млн).
  8. «Ньюкасл Юнайтед» - € 638 млн (- € 1 млн).
  9. «Брайтон энд Хоув Альбион» - € 505 млн (+ € 18 млн).
  10. «Вест Хэм Юнайтед» - € 447 млн (+ € 6 млн).
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