Шалимов высказался о нереализованном пенальти Дзюбы в матче с «Балтикой»

Бывший главный тренер нескольких российских команд Игорь Шалимов прокомментировал нереализованный пенальти нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы в послематчевой серии 11-метровых ударов с калининградской «Балтикой». Встреча прошла в рамках четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России и завершилась поражением железнодорожников (1:1 пен. 6:7).

«В серии пенальти удивил Дзюба. Ещё раз повторю то, что говорил, – Дзюба очень техничный футболист, он не так часто бьёт изо всех сил, издали. И пенальти он бил раньше технично, дожидаясь падения вратаря.

Потом было несколько промахов, вратари разгадали замысел, и сейчас Артём пробил изо всех сил – и попал в перекладину. В целом он ударил правильно – сильно, в выбранный угол, неудобно для вратаря. Но не повезло – пробил с подъёма», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».