Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шалимов высказался о нереализованном пенальти Дзюбы в матче с «Балтикой»

Шалимов высказался о нереализованном пенальти Дзюбы в матче с «Балтикой»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер нескольких российских команд Игорь Шалимов прокомментировал нереализованный пенальти нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы в послематчевой серии 11-метровых ударов с калининградской «Балтикой». Встреча прошла в рамках четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России и завершилась поражением железнодорожников (1:1 пен. 6:7).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
14 марта 2024, четверг. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
6 : 7
Балтика
Калининград
1:0 Тикнизян – 3'     1:1 Козлов – 53'    

«В серии пенальти удивил Дзюба. Ещё раз повторю то, что говорил, – Дзюба очень техничный футболист, он не так часто бьёт изо всех сил, издали. И пенальти он бил раньше технично, дожидаясь падения вратаря.

Потом было несколько промахов, вратари разгадали замысел, и сейчас Артём пробил изо всех сил – и попал в перекладину. В целом он ударил правильно – сильно, в выбранный угол, неудобно для вратаря. Но не повезло – пробил с подъёма», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Материалы по теме
Шалимов: у «Спартака» нет взаимодействия форвардов. Соболев и Угальде играли сами по себе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android