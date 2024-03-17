Игрок «Реала» Винисиус Жуниор: мы проводим потрясающий сезон

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал игру «сливочных» в матче 29-го тура испанской Примеры с «Осасуной» (4:2).
«Это была отличная игра в исполнении всей команды, не только меня. Мы проводим потрясающий сезон, очень хорошо обороняемся и набираем силу в атаке, забивая много голов.
Я всегда стараюсь улучшать свою игру и больше играть внутри штрафной площади, чтобы забивать больше голов. Тренер возложил на меня эту ответственность, и я принял её», — приводит слова Винисиуса пресс-служба мадридского клуба на официальном сайте.
Напомним, нападающий отметился дублем в прошедшей игре, забив на четвёртой и 64-й минутах матча. Благодаря этой победе «Реал» укрепился на первой строчке турнирной таблицы чемпионата Испании, набрав 72 очка в 29 играх.
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