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Игрок «Реала» Винисиус Жуниор: мы проводим потрясающий сезон

Игрок «Реала» Винисиус Жуниор: мы проводим потрясающий сезон
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Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал игру «сливочных» в матче 29-го тура испанской Примеры с «Осасуной» (4:2).

Испания - Примера . 29-й тур
16 марта 2024, суббота. 18:15 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
2 : 4
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Винисиус Жуниор – 4'     1:1 Будимир – 7'     1:2 Карвахаль – 18'     1:3 Диас – 61'     1:4 Винисиус Жуниор – 64'     2:4 Муньос – 90+1'    

«Это была отличная игра в исполнении всей команды, не только меня. Мы проводим потрясающий сезон, очень хорошо обороняемся и набираем силу в атаке, забивая много голов.

Я всегда стараюсь улучшать свою игру и больше играть внутри штрафной площади, чтобы забивать больше голов. Тренер возложил на меня эту ответственность, и я принял её», — приводит слова Винисиуса пресс-служба мадридского клуба на официальном сайте.

Напомним, нападающий отметился дублем в прошедшей игре, забив на четвёртой и 64-й минутах матча. Благодаря этой победе «Реал» укрепился на первой строчке турнирной таблицы чемпионата Испании, набрав 72 очка в 29 играх.

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