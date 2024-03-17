Игрок «Тоттенхэма» Сон прокомментировал разгромное поражение в матче с «Фулхэмом»

Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Сон Хын Мин поделился впечатлениями от матча 29-го тура английской Премьер-Лиги с «Фулхэмом». «Шпоры» потерпели поражение с крупным счётом — 0:3.

«Такое поражение недопустимо. Как игрок хочу сказать, что мы должны взять на себя ответственность за этот результат. Мы были мягкими. Это недопустимо. Фанаты этого не заслуживают. Атакующие игроки должны чувствовать ответственность за итог матча, потому что у нас были шансы убить игру», — приводит слова Сон Хын Мина журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (бывший Twitter).

Напомним, «Фулхэм» одержал победу благодаря дублю бразильского нападающего Родриго Муниса и голу сербского полузащитника Саши Лукича. Результативными передачами отметились Энтони Робинсон и Тимоти Кастань.