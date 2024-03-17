Испанская пресса раскрыла разговор Куртуа с Анчелотти касаемо ситуации с вратарями

Звёздный вратарь «Реала» Тибо Куртуа решительно настроен вернуться в ближайшее время. Футболист сделал соответствующее заявление в разговоре с главным тренером команды Карло Анчелотти.

Куртуа считает, что он мог бы играть уже сейчас и точно готов к тому, чтобы выйти на поле в противостоянии против «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов (9 и 17 апреля). Издание Defensa Central приводит слова бельгийца, которые он сказал Анчелотти на одной из тренировок: «Тренер, я лучше, чем когда-либо, и думаю, что смогу сыграть против Сити», — цитирует вратаря источник.

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Отметим, что в последнее время основным вратарём «Реала» был Андрей Лунин. Напомним, Куртуа порвал переднюю крестообразную связку левого колена на тренировке 10 августа 2023 года