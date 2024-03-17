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«Надеюсь, у Феликса будет неудачный день». Мората — о матче «Атлетико» с «Барселоной»

«Надеюсь, у Феликса будет неудачный день». Мората — о матче «Атлетико» с «Барселоной»
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Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората высказался о вингере «Барселоны» Жоау Феликсе, арендованного у «матрасников», в преддверии очного матча команд в 29-м туре испанской Примеры, который состоится сегодня, 17 марта.

Испания - Примера . 29-й тур
17 марта 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Надеюсь, у него будет неудачный день. Но уверен, что фанаты проявят к нему уважение, поскольку он по-прежнему является частью клуба. Что произойдёт в будущем, мы не знаем», — приводит слова Мораты Cadena Ser.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, матч «Атлетико» — «Барселона» пройдёт на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступит Хосе Санчес Мартинес. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

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