Игрок «Барселоны» Феликс: в матче с «Атлетико» мне будет немного хуже, чем остальным

Крайний нападающий «Барселоны» Жоау Феликс, арендованный у мадридского «Атлетико» в начале нынешнего сезона, высказался о грядущем матче 29-го тура чемпионата Испании с «матрасниками», который состоится 17 марта.

«Обстановка будет напряжённой для всей команды, но мне будет немного хуже, чем остальным. Однако я футболист и должен привыкать к подобного рода моментам. Это только больше мотивирует меня. Мне нравятся такие важные и острые матчи, появляется дополнительная мотивация.

Домашний матч уже был трудным, а в гостях будет ещё сложнее. Они очень хорошо обороняются и выходят в контратаки. Трибуны будут помогать им», — приводит слова Феликса Sport.es.

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Напомним, матч «Атлетико» — «Барселона» пройдёт на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.