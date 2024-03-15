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Игрок «Барселоны» Феликс: в матче с «Атлетико» мне будет немного хуже, чем остальным

Игрок «Барселоны» Феликс: в матче с «Атлетико» мне будет немного хуже, чем остальным
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Крайний нападающий «Барселоны» Жоау Феликс, арендованный у мадридского «Атлетико» в начале нынешнего сезона, высказался о грядущем матче 29-го тура чемпионата Испании с «матрасниками», который состоится 17 марта.

Испания - Примера . 29-й тур
17 марта 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Обстановка будет напряжённой для всей команды, но мне будет немного хуже, чем остальным. Однако я футболист и должен привыкать к подобного рода моментам. Это только больше мотивирует меня. Мне нравятся такие важные и острые матчи, появляется дополнительная мотивация.

Домашний матч уже был трудным, а в гостях будет ещё сложнее. Они очень хорошо обороняются и выходят в контратаки. Трибуны будут помогать им», — приводит слова Феликса Sport.es.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, матч «Атлетико» — «Барселона» пройдёт на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

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