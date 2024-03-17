Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Удивительный промах игрока «Тоттенхэма» Вернера в матче с «Фулхэмом»

Вчера, 16 марта, состоялся матч 29-го тура английской Премьер-лиги между двумя лондонскими командами — «Фулхэмом» и «Тоттенхэмом». В середине второго тайма немецкий футболист «шпор» Тимо Вернер удивительным образом не смог попасть в створ, пробив по пустым воротам соперника с близкого расстояния.

ВИДЕО УДИВИТЕЛЬНОГО ПРОМАХА ВЕРНЕРА В МАТЧЕ С «ФУЛХЭМОМ».

Напомним, «Фулхэм» одержал разгромную победу над «Тоттенхэмом» со счётом 3:0. «Дачники» выиграли благодаря дублю бразильского нападающего Родриго Муниса и голу сербского полузащитника Саши Лукича. Результативными передачами отметились Энтони Робинсон и Тимоти Кастань.

После данной победы в активе «Фулхэма» стало 38 очков. Команда находится на 12-й позиции турнирной таблицы чемпионата Англии по футболу. «Тоттенхэм» с 53 очками располагается на пятом месте.