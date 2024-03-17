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Месси не сыграет в товарищеских матчах сборной Аргентины в марте из-за травмы — TyC

Месси не сыграет в товарищеских матчах сборной Аргентины в марте из-за травмы — TyC
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Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси не сможет принять участие в мартовских товарищеских матчах своей национальной команды с Сальвадором и Коста-Рикой. Об этом сообщает журналист TyC Sports Гастон Эдуль.

По информации источника, на текущий момент Месси проходит восстановление после мышечной травмы, полученной им во время выступлений за «Интер Майами».

Напомним, сборная Аргентины проведёт матч с Сальвадором 22 марта, а 26 марта аргентинская национальная команда встретится с Коста-Рикой. Обе игры пройдут в США.

Месси не принимал участия в матче МЛС, где «Интер Майами» играл с «Ди-Си Юнайтед» (1:3). Ранее главный тренер американской команды Херардо Мартино сообщил, что нападающий не сыграет в этой встрече из-за мышечного перенапряжения.

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