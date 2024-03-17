«Зачем козе баян?» Григорян — о решении Галицкого уволить Ивича из «Краснодара»

Бывший главный тренер ряда российских клубов Александр Григорян поделился мнением о том, почему президент «Краснодара» Сергей Галицкий принял решение уволить сербского специалиста Владимира Ивича, возглавлявшего «быков» с начала 2023 года.

«Считаю Галицкого героем нашего времени. Для меня он — эталон человека, максимально сделавший для российского футбола и не только. Его решение для меня понятно и логично, потому как понимая, что Ивич — тренер-победитель, что он не раз доказывал в своей карьере. Пусть эти чемпионаты и не бог весть какие, но это выглядело убедительно. Опередить второе место на 30 очков — не так просто.

Осень [у «Краснодара»] была ужасная, кроме результата. Да и результат так себе. А то, с каким настроем команда весной вернулась в сезон, даже несмотря на то что в первом матче не было нескольких ведущих игроков…

Есть очень интересный фактор. Они длительное время гонялись за Кастаньо, он вытеснил из основного состава сборной Колумбии Вильмара Барриоса. Это опорник, для которого с детства идолом является Серхио Бускетс. Он всё изучал за ним, это суперинтеллектуальный опорник, способный работать под давлением. Ивич получил Кастаньо, а ему нет места в составе. Я не буду это комментировать, но ему не был нужен Кастаньо.

Не прогрессируют Сперцян, Кривцов, неэффективен Кордоба. Вообще потерялся Кади. Сергею Николаевичу, как понимаю, не нужен такой результат. Для него стало очевидно, что гонка с «Зенитом» носит формальный характер. Наберусь наглости и скажу, что Галицкий подумал так: «Да и «Динамо» нас перегонит». А тогда зачем козе баян? Может, лучше вернуться к тренеру, с которым смогу общаться, возможно, что-то подсказывать? Вернуться к нашей идеи, пусть она для многих до конца и не понятна, как и, возможно, и для самого Галицкого. Почему идея должна быть до конца понятна?» — сказал Григорян в видео на YouTube-канале C&C Show.

«Краснодар» объявил о расторжении контракта с Ивичем 13 марта.