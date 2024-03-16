Агент Герман Ткаченко объяснил, почему «Краснодар» уволил Ивича

Известный футбольный агент Герман Ткаченко высказался относительно увольнения сербского специалиста Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».

«Мне не нравится увольнение Ивича, но давайте попробуем поискать логику этого решения. Назвать его неожиданным для тех, кто общается с руководством и следит за жизнью клуба чуть более внимательно, нельзя.

Работать в такой атмосфере, когда есть разногласия по многим вопросам: игровой стиль, комплектование, принципы коммуникации внутри клуба — неправильно. И всё это проявлялось уже давно.

К тому же очевидно, что команда оказалась совершенно не готова к возобновлению чемпионата. И это было видно ещё по играм на сборах. Именно это я неоднократно обсуждал зимой с резидентами программы, которые созвали траурный выпуск по поводу увольнения тренера.

Ивич проделал крутую работу для того, чтобы команда оказалась лидером после первой части чемпионата, но не сумел убедить руководство, что сможет удержаться хотя бы в тройке, а к этому добавилось накопившееся раздражение. Это и заставило Галицкого принимать непростое решение», — сказал Ткаченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, «Краснодар» сообщил о расторжении контракта с Ивичем 13 марта.