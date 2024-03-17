Тренер «Реала» Анчелотти: Винисиус — скромный, серьёзный и умный парень

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на получение жёлтой карточки крайним нападающим «сливочных» Винисиусом Жуниором за чрезмерную эмоциональность в минувшем матче 29-го тура Ла Лиги с «Осасуной» (2:4), из-за которой бразильский футболист пропустит следующую игру Примеры с «Атлетиком».

«Винисиус был эффективен во всех играх, в которых он принимал участие. Но эмоции, которые он демонстрирует, должны быть более сдержанными. Однако он справится с этой ситуацией, поскольку он скромный, серьёзный и умный парень», — приводит слова Анчелотти Relevo.

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Напомним, Винисиус получил жёлтую карточку в конце первого тайма. На четвёртой минуте встречи бразильский футболист забил гол, а на 64-й минуте оформил дубль.

«Реал» сыграет с «Атлетиком» 31 марта.