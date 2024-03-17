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Тренер «Реала» Анчелотти: Винисиус — скромный, серьёзный и умный парень

Тренер «Реала» Анчелотти: Винисиус — скромный, серьёзный и умный парень
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на получение жёлтой карточки крайним нападающим «сливочных» Винисиусом Жуниором за чрезмерную эмоциональность в минувшем матче 29-го тура Ла Лиги с «Осасуной» (2:4), из-за которой бразильский футболист пропустит следующую игру Примеры с «Атлетиком».

Испания - Примера . 29-й тур
16 марта 2024, суббота. 18:15 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
2 : 4
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Винисиус Жуниор – 4'     1:1 Будимир – 7'     1:2 Карвахаль – 18'     1:3 Диас – 61'     1:4 Винисиус Жуниор – 64'     2:4 Муньос – 90+1'    

«Винисиус был эффективен во всех играх, в которых он принимал участие. Но эмоции, которые он демонстрирует, должны быть более сдержанными. Однако он справится с этой ситуацией, поскольку он скромный, серьёзный и умный парень», — приводит слова Анчелотти Relevo.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, Винисиус получил жёлтую карточку в конце первого тайма. На четвёртой минуте встречи бразильский футболист забил гол, а на 64-й минуте оформил дубль.

«Реал» сыграет с «Атлетиком» 31 марта.

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