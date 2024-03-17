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Мбаппе сохранит за собой 90% имиджевых прав после перехода в «Реал» — журналист де Мон

Мбаппе сохранит за собой 90% имиджевых прав после перехода в «Реал» — журналист де Мон
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Нападающему Килиану Мбаппе будет принадлежать 90% имиджевых прав после того, как грядущим летом он покинет «ПСЖ» и присоединится к мадридскому «Реалу». Об этом сообщает журналист Рамон Альварес де Мон в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее в СМИ появлялась информация, что вопрос с имиджевыми правами футболиста был одним из ключевых при подписании с ним контракта. Сообщалось, что стороны сошлись на том, что Мбаппе сохранит за собой 60% данных прав, однако мать французского нападающего, являющаяся его агентом, настаивала на том, чтобы её сыну принадлежало 100% имиджевых прав.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, ранее появлялись сведения, что Мбаппе подписал контракт с мадридским клубом до 2029 года.

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