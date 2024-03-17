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Кузнецов: первый мяч за «Реал Сосьедад» придаст Захаряну больше уверенности

Кузнецов: первый мяч за «Реал Сосьедад» придаст Захаряну больше уверенности
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Российский тренер Дмитрий Кузнецов отреагировал на первый забитый мяч соотечественника, полузащитника Арсена Захаряна за испанский «Реал Сосьедад». Россиянин поразил ворота «Кадиса» в матче 29-го тура Ла Лиги. Баскская команда одержала победу со счётом 2:0.

Испания - Примера . 29-й тур
15 марта 2024, пятница. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
2 : 0
Кадис
Кадис
1:0 Мерино – 28'     2:0 Захарян – 68'    

«Первый забитый мяч Захаряна за «Реал Сосьедад» придаст Арсену больше уверенности. Но при этом, я думаю, что уверенность у него уже есть, потому что он играет в основном составе, а это самое главное. Партнёры видят, что Захарян умеет и может забивать. А ещё они ему доверяют, если он играет, значит, у Арсена с ними хорошие отношения.

По телевизору показывают моменты, как Захарян с партнёрами по команде шутит. Они видят, что приехал молодой человек из другой страны, поэтому ему помогают. Вызов Захаряна в сборную России ещё больше его подстегнёт к хорошим действиям и ответственности», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.
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