Кузнецов: первый мяч за «Реал Сосьедад» придаст Захаряну больше уверенности

Российский тренер Дмитрий Кузнецов отреагировал на первый забитый мяч соотечественника, полузащитника Арсена Захаряна за испанский «Реал Сосьедад». Россиянин поразил ворота «Кадиса» в матче 29-го тура Ла Лиги. Баскская команда одержала победу со счётом 2:0.

«Первый забитый мяч Захаряна за «Реал Сосьедад» придаст Арсену больше уверенности. Но при этом, я думаю, что уверенность у него уже есть, потому что он играет в основном составе, а это самое главное. Партнёры видят, что Захарян умеет и может забивать. А ещё они ему доверяют, если он играет, значит, у Арсена с ними хорошие отношения.

По телевизору показывают моменты, как Захарян с партнёрами по команде шутит. Они видят, что приехал молодой человек из другой страны, поэтому ему помогают. Вызов Захаряна в сборную России ещё больше его подстегнёт к хорошим действиям и ответственности», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.