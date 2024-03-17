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«Барселона» видит замену Бускетсу в 24-летнем хавбеке «Фейеноорда» — Sport.es

«Барселона» видит замену Бускетсу в 24-летнем хавбеке «Фейеноорда» — Sport.es
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«Барселона» заинтересована в покупке 24-летнего опорного полузащитника «Фейеноорда» Матса Виффера. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, руководство каталонского клуба видит в Виффере замену экс-полузащитнику Серхио Бускетсу в долгосрочной перспективе. Подчёркивается, что сине-гранатовые интересовались нидерландским футболистом ещё в конце минувшего года.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, в нынешнем сезоне Виффер принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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