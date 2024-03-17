«Барселона» следит за Сарагосой, испытывающим проблемы с адаптацией в «Баварии» — Sport.es

«Барселона» проявляет заинтересованность в 22-летнем крайнем нападающем «Баварии» Брайане Сарагосе. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, сине-гранатовые запрашивали информацию о Сарагосе ещё в период действия зимнего трансферного окна, однако экс-футболист «Гранады» хотел покинуть испанский клуб именно зимой, в связи с чем предпочёл перейти в «Баварию» на правах аренды, рассчитанной до конца нынешнего сезона с последующим трансфером в мюнхенский клуб.

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Однако в «Баварии» Сарагоса начал испытывать проблемы с адаптацией, в частности, языковой. Подчёркивается, что главный тренер мюнхенцев Томас Тухель не был заинтересован в вингере. С учётом ухода Тухеля из клуба грядущим летом будущее Сарагосы в «Баварии» также является неопределённым. В «Барселоне» считают, что клуб может рассчитывать на приобретение вингера на выгодных для себя условиях.

В нынешнем сезоне Сарагоса принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.