Дьяков: не стоит придавать особое значение голу Захаряна за «Реал Сосьедад»

Бывший защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков поделился мнением о дебютном голе российского полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна за испанскую команду.

«Конечно, удачные голевые действия на поле придают уверенности в себе, наконец-то можно сбросить весь тот груз ответственности, который давил на Захаряна на протяжении пребывания в «Реале Сосьедад». Захарян забил, и сразу пишут: «Захарян в порядке», «Захарян лучший», а ещё кучу разных разговоров. Это всего лишь один гол, пусть спокойно играет, не стоит придавать этому особое значение.

Это первый гол, нужно поздравить Арсена, но не надо это муссировать в прессе. Надо спокойно играть и тренироваться. Когда Арсен забьёт 10 мячей, тогда что-то можно обсуждать. Нельзя сказать, что он сделал что-то заоблачное. Он получает достаточно игрового времени на поле, периодически случаются мелкие повреждения, но играет он много. Уже в следующем году будут другие показатели, а если нет, то клуб может отдать его в аренду. Я думаю, «Реал Сосьедад» рассчитывал больше, чем два голевых действия от Захаряна в этом сезоне», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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Напомним, Захарян забил дебютный гол в матче 29-го тура испанской Примеры с «Кадисом» (2:0), выйдя на замену во втором тайме.