«Фрайбург» — «Байер»: текстовая онлайн-трансляция матча Бундеслиги начнётся в 17:30 мск

Сегодня, 17 марта, состоится матч 26-го тура немецкой Бундеслиги между «Фрайбургом» и леверкузенским «Байером». Встреча пройдёт на стадионе «Европа-парк-Штадион» в городе Фрайбург-им-Брайсгау. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Хармом Осмерсом. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В девятом туре нынешнего сезона Бундеслиги «Байер» одержал домашнюю победу над «Фрайбургом» со счётом 2:1. Тогда среди игроков команды из Леверкузена отличились Флориан Вирц и Йонас Хофман. Единственный гол «Фрайбурга» на свой счёт записал Мануэль Гульде.

В данный момент «Байер» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии по футболу, набрав 67 очков в 25 проведённых матчах. «Фрайбург» находится на девятой позиции с 33 очками после аналогичного количества встреч.