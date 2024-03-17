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«Фрайбург» — «Байер»: текстовая онлайн-трансляция матча Бундеслиги начнётся в 17:30 мск

«Фрайбург» — «Байер»: текстовая онлайн-трансляция матча Бундеслиги начнётся в 17:30 мск
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Сегодня, 17 марта, состоится матч 26-го тура немецкой Бундеслиги между «Фрайбургом» и леверкузенским «Байером». Встреча пройдёт на стадионе «Европа-парк-Штадион» в городе Фрайбург-им-Брайсгау. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Хармом Осмерсом. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Германия - Бундеслига . 26-й тур
17 марта 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Фрайбург
Фрайбург
Не начался
Байер
Леверкузен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В девятом туре нынешнего сезона Бундеслиги «Байер» одержал домашнюю победу над «Фрайбургом» со счётом 2:1. Тогда среди игроков команды из Леверкузена отличились Флориан Вирц и Йонас Хофман. Единственный гол «Фрайбурга» на свой счёт записал Мануэль Гульде.

В данный момент «Байер» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии по футболу, набрав 67 очков в 25 проведённых матчах. «Фрайбург» находится на девятой позиции с 33 очками после аналогичного количества встреч.

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